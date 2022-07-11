通膨陰影難散 企業財報牽動美股後市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）美股上半年走勢淒慘，邁入7月後稍微回穩。通貨膨脹居高不下、聯準會預料持續積極升息，本週展開的財報季格外受矚目，企業在艱困經濟環境中的業績與財測將牽動美股後市。

美國通膨盤踞在40年高點，聯邦準備理事會（Fed）為恢復物價穩定而啟動1980年代以來最積極升息循環，美股失去COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後的寬鬆貨幣政策加持，標準普爾500指數創逾半世紀來最糟上半年表現。這項指數7月至今反彈3%，年初以來仍跌逾18%。

美股近期顯現回穩跡象，適逢市場預期聯準會明年將為支撐經濟而提早結束升息循環。但美股下一關是近在眼前的財報季，分析師普遍認為股市尚未反映企業財報的潛在利空因子。

高通膨造成消費者荷包縮水，企業也不好過。原物料價格大漲墊高企業輸入成本，加上勞動市場吃緊、俄烏戰爭與COVID-19持續擾亂供應鏈，企業獲利飽受壓力。此外，美國民間消費已因物價飛漲而降溫，美元走升不利產品出口，都是業者近期遭遇的難題。

這個財報季，企業將公布第2季業績及下半年財測，投資人將得知企業獲利在景氣開始降溫時維持得如何、業者如何因應日後更艱困的經濟環境。

百事公司（PepsiCo）預定12日公布業績，為財報季揭開序幕。達美航空（Delta Air Lines）13日跟進，接下來輪到摩根大通（JPMorgan Chase）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、富國銀行（Wells Fargo）及花旗集團（Citigroup）等金融業巨擘。

華爾街日報報導，根據財經數據供應商FactSet，市場估計標普500指數成分企業第2季獲利年增4.3%，創2020年第4季以來最低成長率。

分析師這幾個月紛紛下修近期獲利預測，但許多投資人認為這些預測仍太過樂觀。FactSet發現，第2季獲利預測下修幅度小於歷史均值，全年獲利預測不降反升。截至8日，市場估計標普500指數成分企業全年獲利成長10%。

但部分投資人認為，就算企業獲利不如分析師預期，今年已大幅回檔的股市也不致崩盤。標普500指數預估本益比半年來顯著降低，已從去年底約21倍降至16倍左右。

此外，許多企業已提前替投資人打預防針。微軟（Microsoft）與零售業巨擘達吉特（Target）6月分別以美元走強、民眾購物口味轉變為由發布獲利預警，耐吉（Nike）接著公布上季營收持平、庫存因消費需求變化與供應鏈混亂而激增。

投資人緊盯財報之餘，也將留意連串經濟數據及聯準會6月升息3碼（0.75個百分點）後的決策動向。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）曾說，利率在通膨出現明確降溫跡象前將持續升高。

13日公布的美國6月消費者物價指數（CPI）是最受矚目的經濟數據。華爾街預期，美國6月CPI年增率衝上8.8%，超越5月創逾40年來新高的8.6%。

美國6月生產者物價指數（PPI）預定14日公布，是另一項重要通貨膨脹數據。美國6月零售銷售及密西根大學7月消費者信心指數初值預定15日公布，後者包含消費者通膨預期值，是聯準會官員決策重要依據之一。（編輯：郭中翰）1110711