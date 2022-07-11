台股開高走低 回測14300點及5日線支撐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北11日電）台股連續兩天反彈後，今天早盤開高突破14500點後，短線獲利了結賣壓出籠，指數震盪走低，一度下跌逾140點，下探14300點及5日均線14291點支撐。

10時58分止，加權指數來到14336.25點，下跌128.28點，成交值新台幣1025.81億元，8大類股僅食品、紡織類股上揚，其餘各類股都下跌。

晶圓代工雙雄台積電盤中由紅翻黑，來到461.5元，下挫5.5元；聯電以平高盤開出後，迅速翻黑，一路走低至38.6元，下挫1.1元；IC設計大廠聯發科開高走低，來到636元，下跌15元；蘋果光學鏡頭供應商大立光多在平盤之下，跌至1835元，下跌35元。

面板雙虎友達盤中來到14.8元，下挫0.75元；群創早盤大漲，但隨即翻黑，盤中低點10.9元，下跌0.3元，盤中成交量逾12.5萬張，為成交量最大個股。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，台股現在盤勢處於等待階段，包括國安基金會議結果、美國公布消費者物價指數（CPI）、台積電法說會，只要這些等待的數據不錯，美股能夠續彈，台股仍有反彈機會。

吳文彬指出，雖然目前盤勢偏弱，處於人氣渙散等消息階段，但外資其實並沒什麼空單，且融資自3000億元降至1800、1900多億元水準，只要接下來公布的關鍵數據不差，仍可望守住上週的多方缺口，指數還有機會再往上走。

他認為，以台股自6月初的盤中高點16811點，跌至6月23日盤中低點15102點，再跌至7月3日的13951點，下跌2860點；若以反彈1/3來看，也有機會反彈至6月23日的15102點。（編輯：趙蔚蘭）1110711