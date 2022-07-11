工業過濾設備需求旺 旭然6月、第2季營收創新高

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（中央社記者張建中新竹11日電）過濾分離設備業者旭然受惠工業需求暢旺，6月及第2季營收同創新高。

旭然自結6月營收新台幣6722億元，月增18%，年增26%；第2季營收1.7億元，較第1季增加12.7%，年增9%。

旭然表示，在台灣、中國及美國地區銷售暢旺，包括半導體、電子及食品等客戶對工業液體過濾設備、耗材等需求保持成長。

為加速先前因中國封控影響遞延的訂單出貨，旭然調配旗下中國昆山廠、台灣雲科廠及越南廠等生產排程，推升整體產能利用率。此外，旭然還將業務延伸至PP熔噴布及生化醫藥過濾等產品，是推升旭然6月及第2季營收創高的主要動力。

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展望未來，旭然指出，第3季營運展望審慎樂觀。台灣及美洲客戶需求持續增加，目前在手訂單能見度達3個月水準。

旭然表示，半導體、電子產業持續擴建新廠、增加產能，有助推升工業液體過濾產品接單；此外，為滿足半導體、高科技、醫院、製藥等產業對於純水過濾需求，旭然已完成UV紫外線殺菌過濾設備及耗材等產品自製生產，將帶動營運正面發展。（編輯：蘇志宗）1110711