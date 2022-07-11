台糖釋地發展太陽光電 保留3成綠電給中小企業

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（中央社記者曾智怡台北11日電）2050淨零碳排已是全球共識，產業綠電需求殷切，經濟部與台糖公司共同規劃釋地發展太陽光電，並將保留其中3成綠電，專門給予中小企業購買，以滿足國內中小企業綠電需求。

氣候變遷是全球課題，推動減碳成為產業接軌國際的必要條件，近年各大企業紛紛提高綠電使用，中小企業對綠電需求也與日俱增；為滿足國內中小企業綠電需求，台糖預告釋出549.67公頃土地發展太陽光電，設置量約300MW，年發電量可達3.75億度，規劃於2023年底前陸續併網。

台糖透過新聞稿表示，本專案釋出的土地，皆經過農委會及內政部專業評估，排除具生態價值或環境敏感範圍；現地調查結果皆顯示為石礫裸露、表土流失或低漥淹水區域，每公頃林木蓄積量低於25立方公尺，不適合林木生長及農業經營。

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台糖指出，考量中小企業因產業型態緣故，取得綠電較為困難，本次招租施作的光電案場，將規劃保留3成所發綠電，年釋出量約1億度，視需求逐步釋出，且將專予中小企業購買；後續將依標準局「公有或國營事業土地標租太陽光電案場再生能源電力及憑證媒合服務作業程序」，依照供需狀況，分次進行綠電競標媒合。

台糖強調，會在兼顧環境永續前提下，積極發展再生能源，協助中小企業取得綠電，共同實現國家淨零排放願景。（編輯：林興盟）1110711