疫情通膨夾擊 美廉社8大策略應戰

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（中央社記者江明晏台北11日電）三商家購6月營收年減近1成，顯示雖然疫情降溫，通膨陰霾仍未散去，但來客數逆勢成長近5%，美廉社提出8大新措施，持續帶動營運成長。

美廉社今天宣布在受疫情干擾，銷售軌跡混亂之際，2022年上半年推出新措施，穩定消費者信心，持續帶動來客成長。

三商家購2022年上半年營收新台幣67.27億元，年減4.75%，6月營收12.06億元，年減近1成，顯示雖然疫情降溫中，但陰霾仍未散去，與去年同期囤貨潮相比，客單價降低，來客數逆勢成長近5%，消費頻次則衝到兩年來新高。

美廉社今天宣布在受疫情干擾，銷售軌跡混亂之際，2022年上半年推出8大新措施，穩定消費者信心，持續帶動來客成長。

美廉社表示，第一，為迎接後疫情時代，趁夏季來臨前的淡季，進行全店鋪大規模品類優化，並且搭配全台800個線上社群（Line+1），調整預購與購美廉線上銷售，逐步搭建未來APP微型OmO零售模式。

第二、抵禦極端氣候，穩定貨源連續35週抗漲專區不下架，並強勢抬升自有品牌品類發展。第三、加碼會員回饋力道，點數每週倍數送，打通天天優惠，三商家購美廉社致力建立零接觸金融消費生態圈，非現金支付比率已達兩成、單店單天人流成長超過15%，6月同期店會員來客數成長9%。

第四、搭建健康自煮供應鏈，第五、健康環保意識升高，旗下健康安心通路「心樸市集」將持續拓點；第六，加速虛實融合，強化線上消費體驗、效率化團購與預購及數據化可追蹤管理的智能物流系統，專案自2022年上半年起加速開發，可望年底能推進使用。

第七、「快零售」不缺席，第2季熊貓外送店破600家，蝦皮店到店4.0服務優化，第八，幫助弱勢家庭對抗通膨，合作「台灣食物銀行聯合會319城鎮計劃」全台37惜食據點正式成立。

三商家購表示，整體數據顯示積極信號，在多項與消費者切身相關的行動方案下，隨著疫情形式轉穩，應更能貼近消費者需求，下半年迎接旺季來臨業績可期。（編輯：蘇志宗）1110711