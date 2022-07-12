伸興擬續增宇隆持股 拚改選董事搶過半

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（中央社記者張建中台北12日電）家用縫紉機大廠伸興今天指出，未來不排除增加對精密零件機械加工廠宇隆持股比重，也將力促宇隆召開股東臨時會全面改選董事，拚9席中3席董事和2席獨立董事。

伸興今天公告，已完成每股新台幣130元、公開收購宇隆股權交割；伸興透過6月8日起至7月6日止公開收購方式，取得宇隆1300萬股、約21.56%股權，今天是公開收購交割日。

伸興指出，此次公開收購完成後，不排除再於公開市場或其他法令允許方式增加宇隆持股，不過目前並無具體計畫。伸興期盼藉此公開收購，朝向綜合性精密製造企業邁進，布局車用精密金屬零件製造加工。

伸興表示，未來將促使宇隆召開董事會推動召集股東臨時會，全面改選董事，並協助促使由伸興指派或推薦人選，當選宇隆3席非獨立董事，並促使伸興推薦2名獨立董事人選，列名宇隆股東臨時會全面改選董事議案候選人名單中。

宇隆董事長劉俊昌今天透過新聞稿表示，伸興入股在多數宇隆股東與董事會的支持下順利完成，未來宇隆可望朝集團化經營的方向打造全新經營團隊，合作擴大跨產業領域的多元化業務拓展模式。

伸興董事長林志誠指出，此次公開收購案在宇隆經營團隊和股東支持下完成，未來除了將積極與劉俊昌帶領的經營團隊共同奮鬥，將宇隆整體營運再創高峰，也計畫在未來將持續增加對宇隆的持股比重，創造股東權益最大化的經營成果。

宇隆在6月30日股東會上全面改選9席董事（包括3席獨董），新任董事會推舉劉俊昌續任董事長。（編輯：楊凱翔）1110712