國安基金獲授權進場 台積電早盤大漲22.5元

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（中央社記者張建中新竹13日電）美股跌多漲少，道瓊指數下跌192.51點，費半指數小漲4.487點，國安基金臨時會決議授權進場護盤，台積電股價表現強勁，早盤達新台幣472元，大漲22.5元，市值重登12兆元。

隨著美股多數收低，台積電美國存託憑證（ADR）震盪收小跌0.01美元，跌幅0.01%，收在79.1美元，以台積電12日收盤價449.5元計，台積電ADR溢價約5.21%。

國安基金召開臨時會，決議授權國安基金執行秘書阮清華視情況動用資金執行市場安定任務，激勵台股指數勁揚逾400點，台積電今天股價也表現強勁，早盤達472元，上漲22.5元，市值增加5834億元，達12.23兆元，並貢獻大盤約186點。

台積電預計14日舉行線上法人說明會，外資連續6個交易日共計買超3萬2416張。研調機構IC Insights統計，台積電自2016年至2021年第3季營收較第2季平均成長16%，且自2011年以來第3季營收未曾出現較第2季下降的情況。台積電今年第3季營運展望備受關注。（編輯：郭無患）1110713