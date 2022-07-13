中華電MOD備妥強檔片單 搶暑期收視高峰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北13日電）瞄準暑期收視高峰，中華電信旗下影音平台MOD、OTT服務Hami Video備妥強檔電影、劇集、兒童動漫等，搶攻夏日宅在家的眼球經濟，並趁勢推出優惠擴大商機。

電信三雄的戰場從行動資費延燒到OTT，面對遠傳旗下friDay影音，以及台灣大旗下myVideo，甚至境外OTT等勁敵，中華電信力拚影視產業，去年有東京奧運轉播加持，成功推升MOD加值用戶和4K機上盒數量，看好整體影視收視戶未來有望達到400、500萬戶的用戶規模，問鼎本土影視與OTT平台霸主。

中華電2022年度合併營收預測數估計年增約1.1%至1.7%，主要來自行動通信、寬頻接取、數據網路、MOD營收增加及爭取數位經濟新興業務商機。

影視服務上，中華電將加強MOD影視內容投資並結合熱門運動賽事，持續推升客戶數與用戶平均貢獻度（ARPU），帶動MOD及Hami Video的整體營收成長。

中華電發布新聞稿宣布，今天起至9月2日期間MOD推出「影劇全享包」兩年約月繳方案，內含電影、戲劇、卡通、紀實、樂迷等5大包月影片看到飽，每月原價新台幣995元，優惠價一口氣下殺至199元，價格大降80%，且能一口氣抓住大人、小孩的多元收視需求，有助於拓展訂閱用戶。

疫情下的炎炎夏日適合居家看電影，中華電信旗下影音平台MOD、OTT服務Hami Video備妥暑期強檔大片，包含創下全球8億美元票房佳績的漫威最新鉅作「奇異博士2：失控多重宇宙」、改編自電視影集的歷史劇情片「唐頓莊園：全新世代」、好萊塢男星尼可拉斯凱吉重返螢幕的獨家電影「超吉任務」與7月29日獨家搶先上架、好口碑不斷的「媽的多重宇宙」。

追劇族也可觀賞由中華電投資、金鐘視帝姚淳耀與炎亞綸雙雙出演的本土影視戲劇「我願意」，將於7月29日獨家登場，其他還有人氣日劇「石子與羽男：這種事能告嗎?」、實境談話節目「36題愛上你S3」，以及「騎上獨角獸」、「風起隴西」、「飛起來吧蝴蝶」等戲劇。

此外，為提升用戶黏著度，中華電信MOD推出「FUN暑假專區」，於7月13日至8月23日活動期間推出「天天遊玩趣味小遊戲享好康」，其中「真。門神」模擬足球守門員遊戲，為FIFA世界盃的到來提前暖身，還可抽總獎金250萬元的看片金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「卡通199知識王大賽」則集結卡通199的有趣內容，收錄時下最流行的「間諜家家酒」、「鬼滅之刃」、「汪汪隊立大功」，排行榜前100名可再得到百元看片金優惠。

中華電進一步說，Hami Video將在7月12日至8月15日推出「影劇星攻略」看演員猜作品活動，歡迎資深追劇人或一般觀眾挑戰，Hami Video強大片庫可幫助尋找正確答案，全對通關可獲得全家霜淇淋，且答對越多抽中Switch Sports機率越高；活動期間每天利用Hami Video影劇館影劇作品，更有機會抽中iPad 9。（編輯：楊凱翔）1110713