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上奇第2季每股賺1.41元 創同期新高

2022/7/13 20:47
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（中央社記者吳家豪台北13日電）通路商上奇今天公布第2季財報，營業利益新台幣1.03億元、稅後純益8101萬元、每股盈餘1.41元皆創歷年同期新高，主因數位印刷與雲端服務的經常性收入持續穩健成長。

上奇今年第2季合併營收為12.26億元，季增5%，年減3%；營業利益1.03億元，季增14.5%，年增3%；歸屬母公司淨利8101萬元，季增26%，年增16.5%；每股盈餘1.41元，創同期新高及單季次高。

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上奇今年上半年歸屬母公司淨利1.45億元，年增11%，創同期新高；每股盈餘2.52元，年增11%。

上奇集團發言人魏茂發透過新聞稿表示，今年第2季營收受到交貨遞延及船運延宕影響認列，且亞幣匯率波動影響匯兌收益，但上奇2大成長引擎數位印刷與雲端服務的經常性收入持續穩健成長，在整體營收占比近5成，年增超過雙位數百分比，對集團整體獲利有顯著挹注。（編輯：楊凱翔）1110713

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