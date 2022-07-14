照顧移工上網及影音需求 中華電信推預付卡優惠

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（中央社記者江明晏台北14日電）中華電信推出行動預付卡限時優惠方案，鎖定外籍移工客群，儲值可免費看Hami Video主打東南亞語發音的Asia Hits館，照顧移工在台灣行動上網、影視娛樂的需求。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布的報告指出，今年第1季全台灣行動通訊用戶數為2953.7萬用戶，較去年第4季減少4.3萬用戶。其中，月租型用戶為2431萬用戶，較去年第4季增加7萬用戶；預付型用戶數為522.6萬用戶，較去年第4季減少11.4萬用戶。

行動預付卡使用族群除了海外觀光客、商務客外，來自海外在台工作的外籍移工也是主要客群。近年來因疫情爆發，各國邊境封鎖，導致海外觀光客與商務客人數幾乎「歸零」。

中華電信針對移工推出行動預付卡業務儲值限時優惠方案，並加值推出儲值免費看Hami Video Asia Hits館，以東南亞語的內容強力攬客，照顧移工在台灣的行動上網、越洋通話與影視娛樂需求。

中華電信近期發出新聞稿宣布，為照顧來台移工，推出包裝雙重優惠方案，即日起至今年12月31日，客戶儲值數據月卡599、699型，將同時享有Hami Video的Asia Hits館一個月免費服務，無限暢看包含歐洲冠軍盃足球、亞洲冠軍盃足球及BWF羽球等賽事。

中華電信並加碼第二重優惠好禮，活動期間下載Hami Video並登入觀看Asia Hits館的用戶，次月可免費獲得15天4G無限上網服務。

中華電信表示，旗下OTT串流影音平台Hami Video打造電視館、運動館、影劇館及網紅館四大館服務，提供隨身帶著走的多元影視首選。7月起全新開設Asia Hits館服務，提供最即時的足球、羽球等多元運動賽事，部分賽事更將以印尼語或越南語轉播，讓移工可觀賞喜愛的家鄉賽事。

截至今年6月底止，中華電信行動通信總客戶數達1222.7萬戶，隨著5G用戶數與整體090門號數持續增加，行動服務營收延續成長態勢，行動月租型平均每戶貢獻金額（ARPU）年增4.8%，已連續15個月成長，行動銷貨收入也受惠iPhone銷量成長而增加。

觀察整體市場發展，NCC報告指出，台灣行動通訊市場整體營收2022年第1季為新台幣393.4億元，較去年第4季減少0.2億元。

ARPU方面，2021年第2季是2015年來首次止跌回升，去年第3季ARPU季增加6.9元到441.9元，去年第4季ARPU持續季增加1.7元到443.6元，今年第1季ARPU小幅增加0.3元到443.9元，呈現連4季走揚。

NCC報告顯示，五大電信業者中，僅中華電信、台灣之星、亞太電信ARPU呈現走揚。中華電信季增1元到481.5元，台灣之星季增4.1元至327.7元，亞太電信季增8.2元到299.3元。

NCC報告指出，今年第1季行動通訊語音話務量為22億分鐘數，較去年第4季減少2.3億分鐘數；以撥打語音型態話務量來看，主要以網內11.7億分鐘數比重最高，其次依序為網外5.4億分鐘數，撥打市話4.7億分鐘數，國際去話900萬分鐘數，國際漫遊51.8萬分鐘數。（編輯：張良知）1110714