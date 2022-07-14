中華信評估央行到今年底再升1碼 今年CPI上修至3.2%

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（中央社記者蘇思云台北14日電）中華信評今天表示，維持台灣今年經濟成長率的預測值2.8%，考量通膨壓力仍大，上修今年全年消費者物價指數（CPI）年增率到3.2%，預估中央銀行到今年底還有升息1碼（0.25個百分點）的空間。

標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）台灣子公司中華信評今天線上舉行「2022年台灣年中信用展望」記者會。

中華信評預估，台灣是出口導向型的經濟體，預估台灣今年實質GDP成長率為2.8%，跟去年底預估相同。雖然過去幾季全球對台灣出口的需求依然強勁，但台灣相關產業的整體出口成長與資本支出卻有下滑趨勢，主要是因2021年基期較高所致。

中華信評指出，原本普遍認為國內消費支出將反彈回升，如今則較為停滯，預估未來反彈力道仍要視疫情與通膨發展而定。

標普去年底原本預估台灣今、明年通膨率為1.5%跟1%，不過這次也上修預估值，估台灣今、明年CPI年增率為3.2%跟2.6%，並預期今年底央行重貼現率會調升到1.75%，這意味預估央行今年還有升息1碼的空間。

媒體關注全球經濟似乎出現下行風險，如果終端需求放緩，台灣科技產業哪些類別可能受到較大影響。

中華信評企業評等部副總經理蕭黎明表示，消費性電子產品或其供應鏈可能影響較大，如果進一步區分，安卓陣營供應鏈影響比蘋果陣營來得大。不過，在電動汽車、5G、人工智慧或伺服器相關供應鏈，雖然總經風險存在，但需求持續，下滑風險相對較低。

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中華信評分析，台灣企業未來幾季將面臨6大風險，惡化中的風險有2項，分別為居高不下且持續上漲的能源、原物料價格以及供應鏈受干擾所導致的通膨壓力，以及地緣政治緊張情勢與中國強硬的疫情清零政策立場。

其餘4項風險不變，分別為全球的量化緊縮政策；因疫情再起對經濟造成的影響；氣候變遷、ESG風險以及困難的低碳經濟轉型之路；日益頻繁的數位化與網路攻擊對商業模式造成的干擾。（編輯：潘羿菁）1110714