宇隆8/31股臨會再改選董事 伸興拚過半
2022/7/14 17:29
（中央社記者鍾榮峰台北14日電）精密零件機械加工廠宇隆今天董事會決議將在8月31日召開股東臨時會，全面改選9席董事（含獨立董事3席）。市場解讀此舉回應家用縫紉機大廠伸興訴求，伸興力拚9席中3席董事和2席獨立董事過半。
宇隆之前在6月30日股東會上全面改選9席董事（包括3席獨董），新任董事會當時推舉劉俊昌續任董事長。
伸興於12日公告，已完成每股新台幣130元、公開收購宇隆股權交割，伸興透過6月8日起至7月6日止公開收購方式，取得宇隆1300萬股、約21.56%股權。
伸興當時表示，將促使宇隆召開董事會推動召集股東臨時會，全面改選董事，並協助促使由伸興指派或推薦人選，當選宇隆3席非獨立董事，並促使伸興推薦2名獨立董事人選，列名宇隆股東臨時會全面改選董事議案候選人名單中。
宇隆今天董事會決議，將於8月31日召開股東臨時會，依公司章程規定全面改選9席董事（含獨立董事3席）。
宇隆董事長劉俊昌透過新聞稿表示，因應未來宇隆朝集團化目標發展，新董事會成員提名名單也期望以共同協商聯合提名的方式進行。
伸興董事長林志誠指出，將會與劉俊昌的經營團隊一起共同奮鬥，努力創造股東權益最大化的經營成果，回饋全體股東。
劉俊昌表示，目前初步規劃聚焦東南亞自行車產業市場，宇隆將借重伸興在東南亞地區多年布局和機電整合優勢，目標打造「模組化解決方案提供者」。（編輯：楊凱翔）1110714
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