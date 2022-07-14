三商壽現增10億股創公司新高紀錄 半年2度增資

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（中央社台北14日電）三商壽今天公告，董事會決議辦理現金增資發行普通股10億股，是開業以來的最高增資規模。三商壽表示，因應全球動盪的經濟變化以及接軌國際制度，為了擁有充足資本及穩健資產配布局，決定再次增資。三商壽此次增資，也是半年內的第2度增資。

三商壽今年3月完成現金增資發行新股4.3億股，以每股發行價格8.2元，募集總金額為新台幣35.2億元。

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關於本次的現金增資規模，三商壽補充說明，將創下公司歷年增資新高紀錄，除可大幅強化資本適足率並可進一步提升營運效益，同時也展現三商集團對三商美邦人壽的強力支持，在邁向台灣保險市場第30年之際，持續扮演其堅強的後盾，讓全體保戶與股東更加安心。

三商壽強調，本次現增將可高度強化資本以面對未來持續升息的經濟環境，提升營運綜效，有足夠資本守護保戶權益，以實際行動落實永續經營理念。三商美邦人壽將持續落實投資風險管理、強化投資績效，也深耕符合客戶需求的保障型及投資型商品，並強調「數位轉型」策略重點，多方強化客戶服務。同時，強化公司治理、優化資訊揭露。（編輯：楊凱翔）1110714