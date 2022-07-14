美元指數續強 新台幣貶3.4分收29.889元

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（中央社記者蘇思云台北14日電）國際美元指數續強，亞洲貨幣今天多數走貶，新台幣同樣走軟，新台幣兌美元今天收盤收29.889元，貶3.4分，台北及元太外匯市場總成交金額15.645億美元。

美國6月消費者物價指數（CPI）年增率9.1%，創40年來新高，美股收跌，台股今天開低一度摜破14200點，隨後在權值股台積電、聯發科翻紅下，指數終場上漲113.84點，收在14438.52點，成交值新台幣2089.99億元。三大法人自營商、投信、外資及陸資同步買超，合計買超34.76億元。

外匯交易員表示，新台幣匯價今天呈現震盪整理，午盤雖一度轉升，但隨著資金匯出又一路貶到接近29.9元，出口商則持續進場拋匯支撐；新台幣兌美元今天開盤價為29.890元，最高29.848元、最低29.899元，最後收29.889元，貶3.4分。

外匯交易員表示，美國6月CPI增幅數字出爐，市場預期美國月底升息3碼起跳的機率大增，國際美元指數仍在高檔，日圓兌美元今天也一度貶破139。新台幣短期走勢，估計會在29.6元到30元間震盪整理。

根據中央銀行截至下午4時統計，美元指數升值0.34%，亞洲貨幣除了新加坡幣外全數走貶，日圓重貶1.47%、韓元貶0.4%、人民幣貶0.23%、越南盾貶0.11%、新台幣貶0.11%，新加坡幣升0.43%。（編輯：楊凱翔）1110714