鴻海轉投資中國紫光 近期將向投審會遞件申請

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海轉投資中國大陸紫光集團備受矚目，鴻海今天晚間表示，近期將依規定向投審會遞送申請文件。

鴻海今天傍晚公告轉投資中國大陸紫光集團，交易總金額人民幣53.8億元（約新台幣239億元），相關價格交易參考旗下工業富聯轉投資事業中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業的基金管理人、北京智路資產管理的投資分析。

鴻海再公告指出，相關投資案近期將依規定向投審會遞送申請文件。

經濟部投審會13日表示，一旦赴中國投資金額達5000萬美元，且涉及晶圓代工製造、IC設計、封測等敏感項目，須事先取得審查核准。

鴻海傍晚公告，工業富聯透過轉投資方式入股中國北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

工業富聯日前在網路平台回覆投資者提問時表示，半導體布局鎖定先進封裝、測試、裝備及材料、電子設計自動化（EDA）軟體、晶片設計等領域。根據微信公眾號6月底訊息，工業富聯投資相關合夥企業已收購4座半導體封測廠。（編輯：楊凱翔）1110714