雷虎中華電推空中基地台 衝刺救災國防通訊應用

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111年新北市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習14日登場，實兵演練過程中，也加入中華電信與雷虎科技合作的「空中無線基地台系統」，可作為災害搶救通訊聯繫應用。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年7月14日

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（中央社記者潘智義台北14日電）雷虎科技今天表示，除致力與中華電信合作，研發長滯空高負載無人機「空中基地台」，也發展新一代更大型的T-200中繼機，讓訊號傳播無死角。

雷虎科技透過新聞稿說明，積極發展新一代無人機中央控制系統（Command Tower），可搭配衛星車及多架無人機群飛，提供前進災區救災人員與指揮中心的核心網路通訊，並可進一步用於國防或其他防衛需求。

雷虎指出，新北市模擬面臨天然及戰爭的災害威脅，今天舉辦「民安8號」大型災害防救災演習，以大型災害防救災為主軸，並結合風災、空難事故及毒化物災害進行實兵演練，模擬實際空難事故情境規劃的複合式災害救災演練。

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雷虎科技無人機搭配中華電信推出的無人機「空中基地台」，於現場緊急起飛，提供救災指揮中心及人員即時通訊與調度，成為演習亮點。

雷虎強調，專為電信中斷時的通訊服務打造的救災無人機，是雷虎科技與中華電信共同發展的無人機空中基地台系統。此次聯合參與演習，提供無人機行動基地台，為災害現場提供緊急通訊設備，展現科技在防災期間的應用，以及跨單位協調整合能力。（編輯：楊蘭軒）1110714