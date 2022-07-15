台經院SEMI簽合作協議 提升國際半導體能源效率

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（中央社記者蘇思云台北15日電）台經院今天表示，跟國際半導體產業協會（SEMI）在今年6月22日簽署雙邊合作協議，協力推廣半導體產業能源使用效率基準S23，雙方將共同推動全球半導體產業提升能源效率，朝淨零轉型發展。

台灣經濟研究院今天發布新聞稿，台經院與SEMI將共同推廣SEMI半導體產業能源使用效率基準S23（包含半導體製造設備的能源、電力、原料節約基準），合作重點包括分享節能指引、協助能力建置、提供能源政策研析等。

台經院表示，台灣由於能源稟賦有限，9成以上需仰賴進口供應，經濟部能源局自2015年開始推動「能源先期管理制度」，透過輔導大型投資計畫於生產製程規劃採用最佳可行技術（Best Available Techniques, BAT），提高能源使用效率。

其中，半導體產業不僅是台灣經濟發展命脈，也是各國深度依賴的產業。台經院指出，如何在製程技術日益複雜下，協助業者滿足市場需求外，也提升能效、減少能耗、降低碳排放量，減少能源支出費用，對產業邁向淨零碳排至關重要。

台經院表示，2021年台經院協助經濟部能源局結合SEMI、台灣半導體協會、台積電、聯電及學界專家等組成專家小組，就半導體產業BAT規範進行修正研討。在此過程中，SEMI除了希望將SEMI S23納入台灣能源先期管理效率基準之中，其美國總部主動邀請台經院未來共同推動SEMI S23的擴大運用，因此促成雙方簽署合作協議。

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台經院指出，依照合作協議，SEMI將S23無償提供台灣進行效率基準檢討參考，納入台灣半導體產業BAT規範，促使台灣半導體產業的能源效率與時俱進，符合產業未來發展需求。

台經院長張建一表示，台經院長期協助政府執行「能源先期管理制度」，台灣半導體產業在此制度輔導協助下，能源使用效率大幅提升，已使台灣半導體產業能源使用效率成為國際領先者，更助產業競爭力提升。（編輯：蘇志宗）1110715