經濟成長放緩隱憂 瑞銀估美元漲勢難長期持續

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（中央社記者蘇思云台北15日電）市場避險氛圍下，美元指數持續維持高檔，不過，瑞銀財富管理表示，經濟成長前景可能放緩，評估美元漲勢難以長時間持續，以避險貨幣而言，瑞士法郎目前看來比美元更具吸引力。

瑞銀財富管理全球首席投資總監海費爾（Mark Haefele）近期撰文分享對美元的最新看法。

美元指數（DXY）近期創下2002年以來新高，今年以來漲幅近12%。美元回升的同時，投資者擔心歐洲央行抑制通膨的努力將受到能源短缺和周邊國家債券利差擴大的阻礙，導致美元兌歐元匯率接近平價。

瑞銀指出，英鎊兌美元匯率也下滑到2016年英國脫歐公投後的低點。在當前的市場避險氛圍下，美元短期內可能維持漲勢，不過，這種強勁上升趨勢不太可能長時間持續。

瑞銀指出，美國經濟成長放緩，加上市場認為美國聯準會（Fed）將在2023年開始降息，可能會限制美元的進一步上行空間。近期美國總體經濟數據憂喜參半，就業報告顯示，美國6月新增37.2萬個就業，比預期多出約10萬個。但上週早些時候也有跡象表明美國經濟開始降溫。美國初次申請失業金人數較前一週增加，6月裁員人數創下16個月來的新高。

瑞銀指出，出於對經濟成長前景的擔憂，投資人對於Fed今年升息幅度的預期，已從6月中的約355個基點下調到目前的335個基點。目前期貨市場開始反映Fed需在明年5月前後開始降息以支持經濟成長的預期。中長期而言，這意味美元支撐力道將會減弱。

瑞銀認為，作為避險貨幣，瑞士法郎（瑞郎）目前看來比美元更具吸引力，尤其是考慮到瑞士央行允許本幣升值以遏制通膨的意願。瑞士央行在6月意外升息50個基點，被市場認為是提早採取第一步的緊縮措施。

即使瑞士6月通膨率攀升到1993年以來的新高3.4%，但跟歐洲其他地區和美國相比，瑞士的物價壓力依然溫和。瑞士央行也表示樂見瑞郎上漲以抑制通膨。這些因素讓瑞郎兌美元僅小幅走低，瑞郎兌歐元自2015年短暫飆升以來首次高於1。

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瑞銀指出，隨著大宗商品扭轉近期疲勢，大宗商品相關貨幣也有望升值，像是加拿大幣和澳幣。

近期布蘭特原油價格再度承壓，從一桶逾114美元跌到107美元左右，反映對全球經濟成長放緩的擔憂。不過，瑞銀表示，考慮到石油輸出國家組織與產油盟國（OPEC+）在實現增產目標上仍有困難，以及未來中國的防疫限制可能沒那麼嚴格，預計油價走勢將會扭轉。（編輯：楊蘭軒）1110715