力積電銅鑼廠量產計畫延遲 2024年產能1.9萬片

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（中央社記者張建中新竹15日電）力積電總經理謝再居今天表示，銅鑼新廠原本預計第4季移入設備的計畫確定跳票，量產計畫延遲，預期2024年下半年才有機會完成1.9萬片產能建置。

力積電下午舉行線上法人說明會，謝再居說，銅鑼新廠建廠工作的確蠻辛苦，過去1年來在缺工、短料情況下，建廠時程延誤4至5個月時間，原本預計第4季移入設備的計畫確定要跳票。

此外，設備交期也嚴重落後，謝再居表示，這對力積電造成很大困擾，銅鑼廠量產計畫要調整。他指出，今年第4季無塵室將如期完成，明年下半年完成月產能8500片建置，2024年下半年達到月產能1.9萬片。

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力積電財務長邵章榮說，銅鑼廠2023年不會有顯著營收貢獻，預估今年銅鑼廠可能虧損新台幣10億元，2023年隨著廠房完成及設備、電費等影響，虧損可能增加20億元，希望2024年底產能達到1.9萬片規模，屆時可以達到損益兩平水準。

力積電董事長黃崇仁日前傳出與法國總統馬克宏合影，市場聯想馬克宏邀請力積電赴法國投資設廠。力積電副總經理譚仲民對此提出說明，黃崇仁應邀參加產業高峰論壇是商務活動，力積電目前仍以台灣銅鑼廠為投資重點，若雙方要合作須要再花一些時間。（編輯：蘇志宗）1110715