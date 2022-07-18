網家執行長閃辭 詹宏志：公司多事之秋我該閉門思過

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（中央社記者吳家豪台北18日電）電商集團PChome網路家庭近年獲利不佳，前執行長暨總經理蔡凱文無預警辭職。網家董事長詹宏志今天說，公司正值「多事之秋」，理論上他應該在家「閉門思過」及努力工作，但因為早就答應演講邀請，今天仍決定親自出席。

詹宏志今天參加雄獅集團欣傳媒舉辦的「接軌國際˙永續美好生活」論壇，以「讀書、旅行、美好生活」為題發表演講，在開場時簡短談到對網家近期營運變化的心情，隨即聚焦對旅行的看法。

他說，新一代旅行者走得又遠又深，他這一代沒有能力為下一代走出台灣說什麼，也許只能喊話加油，希望年輕人不要怕冒險，不要只選擇安逸的旅行，可以鼓勵自己變成更好、更負責任的旅行者。

詹宏志認為，這幾年台灣在全世界的知名度提高很多，一半是台積電功勞，另一半是因為台灣夾在世界上一些衝突和危機當中。他建議盤點台灣生活有哪些事物可以跟國外對照，把台灣的生活內容和文化說得更有意思，找出外國人對台灣哪些東西感興趣，例如鹽水蜂炮對外國人可能難得一見。

不過，詹宏志強調，台灣的國民旅遊也很重要，可以借鏡日本經驗，當國民所得提高，要讓老百姓有地方去旅行，因此1970年代日本開始打造公營的國民休閒村，提升旅遊和住宿品質。

反觀台灣的國民旅遊有點像「放牛吃草」，沒有很認真經營，詹宏志直言，其實台灣愛鄉愛土的人很多，可以考慮推出「一村一導遊」策劃，例如以戰地風光聞名的金門可以打造成和平之島，把國民旅遊帶到全新高度。

談到如何提升全球旅行者對台灣的印象，詹宏志指出，威尼斯每年從全世界邀請一名作家到當地住一年，要求撰寫一本關於威尼斯的書。雖然台北也曾邀請藝術家和作家駐點，但做得不夠徹底，只來1、2週。

他建議台灣比照威尼斯，每年邀請一名作家來台住一年，撰寫對台灣經驗的看法，好話和壞話不拘，讓全世界更多人有機會說台灣的故事。（編輯：潘羿菁）1110718