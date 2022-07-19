光寶第2季每股賺1.74元 毛利率20.4%創新高

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）光寶科技來自光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子等核心事業成長，帶動第2季稅後純益新台幣40億元，每股盈餘（EPS）1.74元，毛利率20.4%，營業淨利率10.2%；毛利率、營業淨利率同創歷史新高。

光寶科今天舉行2022年第2季法人說明會，公布第2季財報。在供應鏈上下游受華東封控影響下，透過積極優化產品組合、彈性迅捷調度全球產能、持續提升營運效率，三大事業部門同步成長。

光寶第2季營業毛利88億元，營業淨利44億元，分別年增10%與15%；毛利率、營業淨利率同創歷史新高，EPS為1.74元；當季淨現金部位321億元。

光寶表示，第2季雲端及物聯網部門營收占整體33%；光電部門占20%；資訊及消費性電子部門營收占比47%。光電及雲端物聯網部門營收占比逐季提升至53%，體現營運轉型策略成果。

累計上半年營收842億元，年增7%；毛利率與營業淨利率分別為18.8%和8.7%，營業毛利與營業淨利為158億元、74億元，分別年增8%與24%；稅後純益61億元，每股盈餘達2.66元。其中，營業淨利創同期新高。

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光寶表示，第2季毛利率突破2成關卡，改寫歷史紀錄，主要是過去2年多來，持續進行產品結構優化；包括雲端、物聯網、光電半導體等產品比重拉升，同時優化成本結構。

光寶補充，第2季上調銷售價格及新台幣貶值，都有正向幫助，預計此一趨勢會延續到下半年，並持續優化產品結構及成本，在營收規模及產能利用率提升挹注下，對第3季毛利率表現相對有信心。（編輯：楊蘭軒）1110719