光寶科：雲端車用需求強勁 下半年將優於上半年

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）光寶科總經理邱森彬表示，雲端電源、車用電子需求強勁，加上訂單遞延效應，預期3季仍有機會季增、年增雙成長；第4季也相對樂觀，有機會維持季增狀態。整體而言，下半年還是優於上半年。

光寶科今天舉行2022年第2季法人說明會說會，展望下半年，邱森彬表示，第3季整體營運有機會優於第2季的季成長，第4季看起來也有機會維持季成長，主要成長動能依序為雲端電源、車用電子及網通AIoT等領域。

邱森彬表示，目前看到在雲端相關產品需求強勁，從量的角度看，下半年相對上半年成長，除了市場因素，光寶科在客戶占比提升，同時有新的客戶加入量產，都是讓光寶科成長大於市場成長的主因；車用電子相關產品也有不錯的成長動能。

邱森彬認為，市場依然充滿不確定性，疫情後續發展、供應鏈分散的多元化布局，通膨及經濟下行等風險，都可能對未來市場的供需帶來影響，但就光寶科角度而言，目前看到非消費性產品客戶訂單比預預期多，預期來自非消費性產品的成長可以抵過消費性產品的衰退，整體仍維持優質成長的目標。

邱森彬解釋，上半年因半導體缺料影響，部分訂單遞延至第3季出貨，目前上游原料供應吃緊狀況已趨緩，在材料取得較穩定下，雲端、車用等產品將是第3季營收重要成長動能；至於網通、IT、PC等市場雖然下半年出現雜音，但主要客戶第2季受到缺料影響較大，部分訂單遞延到第3季交貨，因此也具一定支撐。

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在庫存及原物料供需方面，邱森彬表示，考量下半年供應需轉趨平衡，將先行去化庫存，回歸較正常水位。

另外，為了因應未來短鏈趨勢，除了既有台灣、泰國、越南及墨西哥等生產基地，下半年不排除在美國及墨西哥擴大北美雲端及車用布局。墨西哥將擴增產線，美國則因應當地長期需求，將在達拉斯設置新產線，初期先以租用廠房方式聚焦在車充、雲端運算、Data Center等產品，預計年底新產能就能開出。（編輯：楊蘭軒）1110719