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鈺齊-KY上半年稅後淨利創新高 年增229%

2022/7/19 18:25
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（中央社記者潘智義台北19日電）製鞋廠鈺齊國際今天公布，上半年歸屬母公司稅後淨利新台幣14.98億元，創歷史新高，年增229%，稅後每股盈餘8.06元，年增229%。

鈺齊國際統計，第2季合併營收62億元，較去年同期大增78.2%，季增36.9%，不僅單季營收連續6個季度呈現年增正成長，更締造單季營收歷史新高。

鈺齊國際透過新聞稿指出，自2021年第2季產銷表現遭受疫情嚴重衝擊，已逐季拉升，營收並頻創新高，2022年第1季獲利已超過2021年上半年，2022年上半年獲利更已超過2021年全年。

鈺齊國際說明，第2季營業毛利13.97億元，年增179%、季增42.5%；營業利益9.79億元，年增487.9%、季增54.1%；歸屬母公司稅後淨利9.54億元，年增635.7%、季增75.6%，稅後每股盈餘5.12元，年增631.4%、季增74.7%。

鈺齊國際表示，第2季營業毛利、營業利益、歸屬母公司稅後淨利同攀歷年新高。

鈺齊國際統計，上半年營業毛利23.78億元，年增97.4%；營業利益16.15億元，年增194.4%；歸屬母公司稅後淨利14.98億元，年增229%，稅後每股盈餘8.06元，年增229%；營業毛利、營業利益、歸屬母公司稅後淨利，不僅同創歷年新高，2022年上半年獲利已優於歷年任何完整年度。

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關於各國生產基地產值比重，鈺齊國際統計，2022年上半年與2021全年相似，其中越南產值占比達51.2%最高，中國27.3%次之，柬埔寨則占21.5%，2022年擴線重點將以越南為首，柬埔寨次之，中國廠區也有擴線計劃。

鈺齊國際指出，銷售地區依品牌客戶指定，歐洲區上半年營收達新台幣52.6億元，占整體營收49.03%；而洲市場則是逐年開發有成，在新品牌新訂單逐季放量，歐美地區合計占比第2季突破9成。（編輯：黃國倫）1110719

鈺齊
鈺齊首季獲利年增66.9% 每股稅後盈餘2.93元
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