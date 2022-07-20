士電看新台幣走貶有利出口 密切觀察競爭對手匯率

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）美元強勢，包括新台幣在內主要貨幣匯率走貶，士林電機今天指出，貶值有利出口競爭力，但競爭對手幣值也在走貶，因此仍要比較與競爭對手國家的匯率漲貶幅度。

美元近期走強，儘管19日美元指數小幅回落，不過市場預期美國聯準會（Fed）升息腳步依然快速，預料新台幣短期依然會偏弱整理，外界也關注新台幣匯率對台灣廠商成本、接單、出口競爭力等因素的作用。

觀察新台幣匯率貶值對集團影響程度，士電今天上午接受中央社記者詢問指出，新台幣貶值雖對外銷有利，但對外購材料不利，美元收付互抵後，對士電影響不大。

從成本角度來看，士電表示，新台幣匯率走貶影響大宗材料，多數以美元計價，目前國際價格雖下跌，但是由於採美元計價，加上近期新台幣貶值，也不利進口成本，對士電成本影響不太明顯。

觀察新台幣匯率貶值趨勢，士電指出，有利出口競爭力，不過目前競爭對手的幣值也都在走貶，因此仍要比較與競爭對手國家的匯率漲貶幅度。

士電舉例，印度盧比匯率貶值幅度若大於新台幣，可能對接單不利，但整體產品的性能、品質、交期、服務等，也是客戶考慮重點，價格並非唯一因素。

士電在6月底曾呼籲，台灣多數產業外銷導向，匯率也牽動資本市場資金動向，新台幣匯率相對其他亞洲貨幣相對穩定，期盼央行持續穩定匯率。（編輯：趙蔚蘭）1110720