半導體大廠恩智浦 加入鴻海MIH聯盟

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）半導體大廠恩智浦半導體（NXP）今天宣布，加入鴻海推動的MIH電動車聯盟，促進開放式電動車生態系。

恩智浦今天下午與鴻海舉行記者會，雙方宣布合作開發新一代車用平台，恩智浦也宣布加入鴻海推動的MIH電動車聯盟。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，恩智浦在汽車電子領域的經驗與專業，尤其在電動車與電氣化領域，有非常亮眼的成績。MIH希望透過恩智浦，為電動車產業推出更多解決方案與加速產品開發。

恩智浦半導體台灣區業務副總經理臧益群表示，恩智浦將以自身汽車電子的經驗提供建議，協助MIH開發電動車產品應用。

談到恩智浦與鴻海的合作，臧益群今天表示，恩智浦與鴻海今天擴大到雙方集團之間的合作，不過未涉及車用半導體的設計，恩智浦會持續在台灣加碼投資，將車用電子方案持續引進台灣市場。

鴻海產品長蕭才祐指出，車用晶片供應仍緊俏，鴻海持續與恩智浦合作擴大至10項車用產品項目，採取跨部門、合作分工模式，恩智浦以往與車廠合作模式，可提供鴻海參考。

恩智浦表示，與鴻海擴大策略合作的首要核心重點在鴻海的新電動車平台，第2個重點是運用恩智浦的域控制器（Domain controller）與區域控制器（Zonal controller），在網關和車輛網路控制的連接創新，合作關係拓展至智慧車門禁項目，包括用藍牙低功耗和超寬頻（UWB）為基礎的解決方案。

雙方第3大重點合作包括安全自動駕駛、以恩智浦的雷達解決方案，深化在安全自駕的合作。（編輯：黃國倫）1110720