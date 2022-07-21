特斯拉長期年交車量增50%不變 概念股漲跌互見

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）電動車大廠特斯拉（Tesla）預估長期年交車量成長50%目標不變，在第2季底也將75%比特幣轉換成法定貨幣，在資產負債表增加9.36億美元現金，第3季持續加速擴充製造產能。

特斯拉今天股價收在742.5美元，漲0.8%，台股特斯拉概念股盤中漲跌互見，汽車傳動系統製造廠和大、精密沖壓廠和勤精機小跌，電源系統供應商台達電翻黑，保護元件廠興勤漲近2%，車用零配件廠智伸科盤中翻黑，連接線廠貿聯-KY、車用晶片導線架廠順德走堅。

特斯拉今天凌晨公布第2季財報，第2季總產量25.86萬輛，較第1季30.54萬輛減少15.3%，單季交車量25.47萬輛，較第1季超過31萬輛減少18%。

特斯拉指出，第3季持續加速擴充製造產能，長期年交車量成長50%目標不變。

特斯拉第2季營收169.34億美元，較第1季187.56億美元季減9.7%，大幅年增42%，若以一般公認會計準則（GAAP）來看，第2季毛利率25%，較第1季29.1%下滑，年增0.89個百分點，第1季營業利益24.64億美元，營益率14.6%，較第1季19.2%季減，年增3.58個百分點。

特斯拉不諱言指出，第2季有供應鏈受限、中國主要城市因COVID-19疫情封控等變數影響，也有原物料價格和物流成本上揚等因素，不過第2季營業利益率達14.6%；第2季德國柏林新廠和美國德州奧斯汀廠產能仍在爬坡階段，柏林廠週產能已超過1000台里程碑。

在現金部分，特斯拉指出，第2季底已把75%的比特幣轉換成法定貨幣（fiat currency），在資產負債表增加9.36億美元現金。（編輯：張均懋）1110721