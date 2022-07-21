台工銀、日盛國際租賃合併 躍全台租賃公司四強

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（中央社記者張璦台北21日電）王道銀行今天召開董事會，通過子公司台灣工銀租賃與日盛國際租賃合併案，之後會向主管機關提出申請；雙方合併後，公司名稱為日盛台駿國際租賃，資產規模可望超過新台幣600億元，為台灣租賃產業中，資產規模第四大的公司。

王道銀行發布新聞稿指出，今天董事會通過子公司台灣工銀租賃股份有限公司，與日盛國際租賃股份有限公司合併案，並將向主管機關提出申請，待核准後進行相關事宜；合併後將發揮高度互補綜效，使公司具備更完善、全面業務種類與海內外市場布局。

雙方合併後，公司名稱為「日盛台駿國際租賃公司」，資產規模預估可望超過600億元，為台灣租賃產業資產規模第四大公司；中租、裕融、和潤則被稱為租賃三雄。

王道銀行指出，台灣工銀租賃成立於2011年，為中小企業提供融資性租賃與分期付款業務，近年持續開拓聯合租賃與綠能融資等業務，2021年合併資產規模達198億元、合併稅後淨利約5.65億元。

其中，旗下子公司台駿國際租賃在中國快速成長，先後於蘇州、東莞、南京、中山與佛山設立營業據點，近3年累計獲利達新台幣11億元，於台資金控及銀行旗下租賃公司中名列第一。

日盛國際租賃成立超過40年，為台灣知名租賃公司，專長為提供車輛分期、長期租車、設備融資租賃等業務，擁有良好客戶關係，旗下子公司也積極布局中國市場；雙方合併後，各自擅長的業務種類將高度互補，並能快速擴大資產規模與提升市場知名度。

王道銀行表示，基於與日盛國際租賃的經營理念相符、發展願景一致，為求台灣工銀租賃未來持續成長及發展性，王道銀行董事會通過合併案，合併基準日預定為2022年12月1日，未來將依主管機關核准時程進行公開發行與上市規劃。

王道銀行將成為合併後公司的大股東，其未來獲利王道銀行將採關聯企業權益法認列。

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王道銀行董事長駱怡君表示，台灣工銀租賃為獲更大成長動能及發展潛力，決定與日盛國際租賃攜手；未來，期許日盛台駿國際租賃發揮合併後綜效，快速拓展海內外租賃市場，進而成為台灣第四家掛牌上市的租賃公司，朝區域性標竿租賃公司目標邁進。

因應此合併案，王道銀行董事會也通過在合併基準日前將原台灣工銀租賃公司百分之百持有的台灣工銀柒創業投資股份有限公司，全數退還給母公司王道銀行，在退還6500萬股後，台灣工銀將減資7億1061萬元，減資後的實收資本額為26億7728萬元。（編輯：楊蘭軒）1110721