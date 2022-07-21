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東生華新藥專利訴訟勝出 有助遏止外商濫用專利連結

2022/7/21 20:50
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（中央社記者韓婷婷台北21日電）東生華製藥的新複方新藥Cretrol專利訴訟案，二審判決今天出爐，結果為原判決廢棄，由東生華取得勝訴判決。此為Cretrol專利訴訟案對原廠的第2勝，本案勝出先例將有助於國內藥業發展，遏止外商濫用專利連結制度。

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東生華指出，新複方新藥Cretrol的活性成分，分別與阿斯特捷利康公司（AstraZeneca，簡稱AZ）、默沙東藥廠（Merck Sharp & Dohme，簡稱MSD）產品成分相同，兩間公司各自擁有相關適應症專利權；在申請藥品許可證時，東生華已依藥事法規定排除相關適應症，並分別提出不侵權聲明後，卻仍遭兩間公司提告，試圖阻擋Cretrol取得藥證許可。

東生華表示，台灣智慧財產及商業法院於去年底就MSD一案作出判決，判定由東生華取得勝訴，AZ一案則進入二審階段；今天AZ案獲得勝訴消息，為國內藥界首例由本土藥廠接連勝訴兩大原廠的案例，為本土藥廠打上一劑強心針。（編輯：林克倫）1110721

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