2022傑出生技產業獎 14家得主出爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北21日電）台灣生物產業發展協會今天宣布「2022 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」得主，從近50件報名廠商中選出共14家機構及產品技術，分別獲得傑出生技產業金質獎、潛力標竿將、年度產業創新獎。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，疫情爆發後，全球藥品的供應鏈和市場皆受影響，台灣生技產業仍站穩腳步、迅速因應，開拓新格局並大步邁入全球市場，展現絕佳動能。

吳忠勳指出，傑出生技產業獎過去獲獎企業均有極佳表現，具備國際競爭及市場拓展實績實力，包含獲先進國法規認證及上市許可，融入主流價值鏈並擴增銷售國家。

今年得獎名單不遑多讓，除防疫抗疫題材，更包括新藥研發、特用藥品、CDMO、創新醫材、AI醫材、綠色農漁業、循環經濟、健康食品等等，展現產業多元發展及研發能量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

獎章委員會召集人、台北醫學大學董事長張文昌說，傑出生技產業獎希望能表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構，獲獎廠商定下周登場的「BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」活動中，由政府首長頒獎，公開表揚。

產業金質獎獲獎名單：中化合成生技、列特博生技、晨暉生技、中華海洋生技。潛力標竿獎獲獎名單：祥翊製藥、台新藥、偉喬生醫、利統、地天泰農業生技。年度產業創新獎獲選名單：藥華醫藥「百斯瑞明」、宇康生科「可調式創新咽喉植入物 APrevent VOIS」、明達醫學「全自動可攜式免散瞳眼底照相機」、葡萄王生技「富含猴頭素A猴頭菇菌絲體」、興農「生物農藥用光桿菌0805-P2R菌株」。（編輯：林克倫）1110721