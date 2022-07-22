吳東亮：南山人壽是好公司 不用過度恐慌

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）受南山人壽波及，潤泰雙雄潤泰新、潤泰全連2天市值蒸發逾400億元。工商協進會理事長、台新金董事長吳東亮認為，南山人壽是經營很好的公司，大家不用過度恐慌。他強調，目前會計制度只看資產，若未來能接軌IFRS17，淨值說不定還可能增加。

吳東亮今天出席工商協進會的會員企業精浚科技「精敏1號核酸分析儀」新產品發表記者會，吳東亮於離場時接受媒體聯訪。

媒體問及各國升息對壽險業的影響，吳東亮直言，升息對壽險業者來說，大環境是有利的。

對於南山人壽的狀況，吳東亮強調，南山人壽是經營很好的公司，大家應不用過度驚慌，南山人壽還發表第1季獲利新台幣300多億元，RBC所有指標都在300以上，是很健康的公司。

吳東亮接著解釋，當然南山人壽是因會計處理使其淨值很受傷，但還是在可以忍受的範圍內，這與會計處理有關係，金管會也有詳細說明。

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吳東亮說，合理來看，應該是保險業與IFRS 17接軌時和資產一起看，說不定升息，淨值還會增加，這還要去精算。他強調，基本上升息大環境對保險公司有利，至於過程要小心，就希望能趕快將會計準則與IFRS 17接軌，未來淨值就能更新，大家就不用過度恐慌。

對於指揮中心指揮官王必勝今天視察桃園機場，為邊境解封做準備。吳東亮則認為，應該要能看疫情適度調整邊境管制，這對經濟絕對是個好事情。（編輯：張均懋）1110722