下游庫存無礙 中華信評估台積電今年營收增逾3成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北22日電）中華信評指出，即使消費性電子產品需求逐漸轉弱而調降庫存，但預期台積電未來12至24個月應可維持強健的獲利能力，在平均銷售價格上漲與美元持續走強下，台積電今年營收成長將達3成以上。

中華信評今天發布評等快訊。中華信評指出，即使下游客戶開始因智慧型手機、個人電腦與其他消費性電子產品需求逐漸轉弱而調降其庫存水位，相關庫存調整可能持續數季直到2023年。

中華信評預期，台積電仍將維持相當高的利用率，不受下游庫存修正影響，因為台積電持續受惠晶片供給緊俏，特別是高效能運算應用晶片。預期在平均銷售價格上漲與美元持續走強支持下，台積電今年營收成長將達到3成以上。

受先進與成熟製程設備供應問題影響，台積電今年資本支出約400億美元，是今年初提出資本支出預估的下緣。中華信評指出，較低的資本支出應可替台積電極強健的財務體質略添緩衝空間。

中華信評表示，台積電在設備的取得方面較小型業者擁有更強大的協調能力。不過，設備交期若進一步延遲，恐阻礙台積電的產能提升與量產計劃，並為台積電的獲利能力與營收成長帶來下行風險。

中華信評表示，台積電強勁的績效將提供充裕的財務緩衝空間，以因應未來1至2年半導體產業可能面臨的逆風形勢。台積電在先進製程領域與專業技術方面的穩固領先地位，可確保公司獲利充裕以滿足較高的資本支出需求，進而在景氣循環週期中產生正數的自由現金流量。（編輯：張均懋）1110722