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宇隆8/31股臨會改選董事 與伸興、程泰三方達共識

2022/7/25 13:58
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）精密零件機械加工廠宇隆董事長劉俊昌今天表示，22日下午已和兩大股東家用縫紉機大廠伸興、工具機大廠程泰取得三方共識，將共推新任董事候選人，以集團化方式經營宇隆。

宇隆今天下午在台北舉行新產品發表會暨法人說明會，會前劉俊昌接受媒體採訪，聚焦伸興透過公開收購方式取得宇隆21.56%股權、程泰加碼宇隆比重升至13.21%後，宇隆、伸興和程泰之間的三方互動。

劉俊昌表示，宇隆將在8月31日召開股東臨時會全面改選董事（含獨立董事3席），22日下午已經與伸興、程泰達成三方共識，三方將共同提名新任董事，程泰董事長楊德華也支持宇隆走向集團化發展。

對於9席新任董事規劃，劉俊昌說，預計28日截止受理候選人名單，預計最快8月上旬對外公布後選人，目前還無法具體對外詳細說明。

市場傳出三方對宇隆新任董事長達成共識、由劉俊昌續任董事長，劉俊昌表示，市場有許多傳言，細節無法說太多。

伸興董事長林志誠、程泰董事長楊德華今天下午也親自出席宇隆新品發表會，林志誠對於三方共識態度低調，楊德華則不否認三方共識的存在，並表示他要做「快樂的投資者」。（編輯：張良知）1110725

劉俊昌
宇隆8/31股臨會再改選董事 伸興拚過半 伸興擬續增宇隆持股 拚改選董事搶過半
程泰
伸興啟動公開收購 宇隆大股東程泰加碼至12.2%
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