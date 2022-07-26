國光生：下半年營收優於上半年 今年將維持獲利

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）國光生在海外流感疫苗業績帶動下，上半年營收來到新台幣5.79億元，年增510%；董事長詹啟賢表示，下半年還有國內流感疫苗出貨，海外也有追加訂單的機會，下半年營收將優於上半年，全年也將維持獲利。

國光生今天應第一金證券邀請參加法人說明會，針對外界關注繼6月營收創歷史新高後，7月是否仍將續寫營收新紀錄，國光生表示，7月營收會低於6月，但仍將挑戰同期歷史新高。

國光生表示，由於出貨排程提早，隨著第二條自動化產線通過歐盟查廠認證，生產量能持續增加以及製程優化，自6月起持續出貨中國、東歐，7月營收可望較去年同期成長，預期可銜接到第3季及第4季的傳統出貨旺季，月月挑戰營收數字成長紀錄。

另外，國光生也透露，近已接獲包括東歐等海外客戶接洽追加流感疫苗訂單的可能性，顯示為因應今年秋冬流感疫情升溫，流感疫苗需求增加，基於今年生產良率有進一步拉升，因此在產能上預估單季有機會百萬劑以上，有機會為第4季營運增加新的動能。

亞洲生技展即將登場，為展現國際代工及國際策略聯盟成果，國光生技今年將首度進駐國際醫藥專區，與策略聯盟夥伴國際注射器大廠新加坡商必帝BD（Becton Dickinson）共同聯展，串連跨國生物製劑產業鏈。

詹啟賢表示，近年致力於取得國際法規認證及擴充自動化產線量能的成果已具體反映在營收數字上，接下來將以全方位疫苗及CDMO（委託開發暨製造服務）專業服務立足國際市場。

他指出，不同於傳產或電子半導體產業國際代工，生物製劑的技術門檻和時間成本極高，國光生10年來陸續通過國際主要醫藥市場認證，包括歐盟歐洲藥品管理局（EMA）和美國食品暨藥物管理局（FDA）、中國、加拿大、巴西等國查廠認證，並取得回教國家的清真認證，產品得以行銷歐、亞、美三大洲，並在今年成功進軍東歐市場。

詹啟賢也透露，子公司安特羅研發的腸病毒疫苗已送件申請藥證，預計最快可在今年10月左右，取得台灣藥證，預計明年可開始貢獻營收。

至於COVID-19疫苗研發上，詹啟賢認為，目前按一般正常國際規範的速度在做，主要目的是將技術平台建立起來，並非搶這個市場，目前拿緊急使用授權（EUA）已沒有意義，已沒有大量生產的需求。（編輯：楊凱翔）1110726