去年土增稅再破千億 千萬稅額大案新北台中占近5成

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（中央社記者張璦台北27日電）財政部指出，去年土增稅實徵1100億元，創近6年次佳水準，連3年破千億大關；六都以新北市、 台中市因市地重劃帶動周遭土地整併，稅收表現佳，應納稅額千萬元以上案件，近5成由新北市與台中市貢獻 。

財政部表示，這也連帶使台中市西屯區以稅收新台幣62.7億元、新北市新莊區實徵60.8億元，連續4年位列全國土增稅收排行榜第1和第2名；換言之，光是這兩個鄉鎮區的稅額，就占去年全國土增稅實徵超過11%。

土地增值稅向來是地方政府最大的稅收來源，財政部發布統計專題指出，民國105年，政府推出房地合一1.0抑制不動產短期炒作，土地移轉面積由102年3.8萬公頃高點降至2.5萬公頃，之後數年波動不大，至110年略增至2.8 萬公頃。

財政部指出，土增稅實徵淨額自105年低點834億元，逐年回升至109年的1130億元，110年稅額雖降至1100億元、年減2.6%，仍屬近6年次高水準。今年上半年則實徵532億元，年減4.7%。

財政部表示，近5年六都土增稅收皆以雙北及台中市較多。新北市及台中市因市地重劃，帶動周遭土地整併、 開發，導致稅額較多。桃園市近年稅收多逾百億元，與台商回流、擴廠購置工業區土地有關，但今年以來大額案件減少，減幅21.5%，為六都之最。

財政部說明，土地增值稅課稅標的為土地，實徵淨額較高的案件，通常是持有時間較長、或移轉面積較大，其稅額增減情形尚難與房市熱絡與否劃上等號。

檢視108至110年土增稅千萬元以上稅單，財政部指出，占整體土增稅的比重，平均為20.6%，較106年增4.1個百分點；今年上半年因大額案件減少，占比降至17.5%。

若分為六都觀察，110年稅額千萬元以上案件占土增稅比重，以台南市1成2最低；台中市2成8最高，且5年來增10.7個百分點最多，但今年以來的占比降幅，為六都中較大者。

此外，財政部表示，110年應納稅額千萬元以上案件中，近5成由新北市、台中市貢獻，占比分別為26.3%、21.3%，合計比重呈逐年增加態勢；且新北市在過去5年，有3年占比居首。

進一步按各鄉鎮區觀察，110年土增稅額以台中市西屯區62.7億元居首，主要是涵蓋中科園區、7期精華區，廠房、商辦皆有基本面需求，加上水湳經貿園區、12期重劃區、台中市府站等開發案帶動周遭土地交易。

新北市新莊區除副都心重劃區， 有頭前、塭仔圳重劃區持續發展，以稅額60.8億元居次。

財政部補充，近5年台中市西屯區、新北市新莊區、台北市大安區、桃園市中壢區皆穩居前10大，西屯區、新莊區更是連續4年位列第1及第2，5年來各貢獻稅額270億、210億元。（編輯：郭無患）1110727