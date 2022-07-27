為退休預作準備 金管會：投資理財是全民必修課

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（中央社記者潘智義台北27日電）金融監督管理委員會證期局長張振山今天在台灣證券交易所主辦「111年全國教師證券知識研習營」開幕致辭表示，投資理財不再專屬於金融專業人才，而是人人都應具備的基本知識技能。

台灣證券交易所發布111年全國教師證券知識研習營新聞稿，張振山指出，面對高齡化社會與全球通貨膨脹壓力，只把薪水存在銀行生利息的理財方式，已不足支應未來退休生活所需，因此，如何提升金融知識及建立正確投資理財觀念，並為退休預作準備，已是民眾必修課題。

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證交所總經理簡立忠表示，「金融知識普及計畫」辦理各項活動，包括對於一般投資人及校園，其中教師研習營的課程，就是希望培育金融知識普及的種子，透過各學校老師的影響力，將投資理財的基本觀念傳達出去，在校園裡播下種子。

全國教師證券知識研習營研習內容包括證券市場介紹、了解投資工具特性及交易概念、認識證券交易新制度、證券基本面與技術分析、金融商品的介紹、如何解讀分析財務報表和公司治理與ESG（環境、社會責任、公司治理）投資等實用課程。（編輯：潘羿菁）1110727