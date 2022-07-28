日月光投控第2季獲利次高 上半年每股賺6.71元

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）半導體封測大廠日月光投控第2季稅後獲利新台幣159.88億元，季增24%，創單季次高，單季每股基本純益3.69元；上半年獲利288.95億元，年增53.5%，每股基本純益6.71元。

日月光投控今天下午公布第2季和上半年合併損益，第2季合併營收1604.39億元，較第1季1443.91億元成長11.1%，比去年同期1269.26億元增加26.4%，創歷史單季次高，第2季合併毛利率21.4%，較第1季19.72%增加1.7個百分點，比去年同期19.54%增加近1.9個百分點。

投控第2季合併營業利益206.06億元，營益率12.8%，較第1季11.16%增加1.6個百分點，比去年同期10.38%增加2.4個百分點；單季稅後獲利159.88億元，較第1季129.07億元成長24%，比去年同期103.38億元增加55%，單季每股基本純益3.69元，優於第1季EPS 3.01元和去年同期EPS 2.4元。

觀察半導體封測銷售，投控第2季通訊占比約52%，電腦占比16%，汽車和消費電子及其他比重約32%，前10大客戶占比約59%，打線機台數2萬5876台，測試機台5194台。

累計今年上半年日月光投控合併營收3048.3億元，較去年同期2463.96億元成長23.72%，上半年合併毛利率20.62%，較去年同期18.95%增加1.67個百分點，上半年合併營業利益367.19億元，營益率12.04%，較去年同期9.77%增加2.27個百分點。

累計今年上半年投控稅後獲利288.95億元，較去年同期188.15億元成長53.5%，上半年每股基本純益6.71元，優於去年同期EPS 4.37元。

投控指出，第2季封測事業營收較去年同期成長25%；上半年封測事業營收較去年同期成長25%（皆是擬制性基礎），其中上半年高階封裝較去年同期成長48%。

其中，投控上半年整體汽車電子營收較去年成長64%，上半年封測事業內汽車電子營收較去年同期成長54%，期望動能將在下半年持續。

觀察匯率，投控指出，上半年營益率較去年同期進步2.3個百分點，其中0.5個百分點來自於有利匯率，上半年封測事業營益率年增3.4個百分點，其中0.6個百分點來自於有利匯率。

日月光投控表示，提供擬制性財務資訊，擬制性財務資訊是基於日月光投控及中國子公司歷史財務報表，並考量假設相關處分發生在去年第2季的影響。（編輯：郭無患）1110728