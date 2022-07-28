中嘉力推寬頻業務 上半年用戶年成長近1成

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（中央社記者蘇思云台北28日電）中嘉數位表示，持續整合集團資源拓展寬頻業務，今年上半年寬頻用戶數較去年同期成長近1成，每用戶平均收入（ARPU）更創下5年來新高，下半年將加速布局智慧聯網裝置，擴大布建網路升級服務。

中嘉數位今天發布新聞稿，中嘉集團2022年營運表現再創佳績，上半年寬頻用戶數較去年同期成長近1成，且寬頻高資費用戶穩健向上成長、占比高達20%，ARPU更是創下5年以來新高、年成長率達3%。

分析主力成長動能，中嘉數位指出，受惠家用寬頻需求攀升，持續推出多樣化的產品提升競爭力，使用戶對服務及銷售滿意度高達93%。同時，也積極優化家戶聯網體驗，擴大布建網路建設、升級網路品質，並推行光纖到府服務，下半年表現將有望穩步向上。

中嘉數位指出，今年上半年受疫情衝擊影響，民眾生活型態再度轉向以居家生活為主軸，促使家用寬頻及數位生活需求持續發酵。

展望下半年，中嘉數位表示，將持續投入提升網路品質，並加速布局聯網裝置，推動多元智慧生活服務，期望帶動智慧生活產品滲透率每年逐步成長。（編輯：林興盟）1110728