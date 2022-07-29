晶片生產也要好體力 台積電員工84天健走312萬公里

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（中央社記者張建中新竹29日電）台積電鼓勵員工培養運動習慣，推出線上健走挑戰賽，共有1.5萬人報名參加，84天賽期累計健走總里程達311萬9953公里，相當於繞行地球78圈。

台積電在新出爐的ESG電子報中表示，台積電重視員工健康，推廣「日日都是運動日」的生活型態。民國110年首次推出「線上健走挑戰賽」，以新形態線上運動App設計賽事，鼓勵員工培養運動習慣。

台積電「線上健走挑戰賽」今年邁入第2屆，採自由組隊報名，10人為一組，員工只要開啟手機中的運動App，隨時可記錄運動狀態，累積個人健走里程數。

台積電指出，第2屆共有1萬5260人報名，賽期升級為84天，累計健走總里程數達311萬9953公里，相當於繞行地球78圈，總消耗卡路里19萬3936千卡。

此外，台積電亦邀請營養及運動領域達人透過直播分享飲食、運動知識，並推廣各廠區餐廳的健康餐盒，以利員工雙管齊下，優化成效。

因應全球半導體需求不斷成長，台積電產能擴張，對原物料的需求持續增加，供應商亦透過建廠擴增產線以維持物料穩定供應。

為強化供應商廠房安全防護力，台積電除導入供應商消防永續管理機制，更進一步打造「新建廠損防安全管理系統」，透過參與設計、竣工查驗、定期稽核3階段，使供應商於規劃新建廠初期即符合法規與台積電要求，從源頭鞏固供應鏈員工與廠房安全，降低營運風險。

據台積電統計，截至民國111年7月，共29家供應商通過新建廠設計審查，其中8家已完成竣工查驗。（編輯：張良知）1110729