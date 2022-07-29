豐興坦言鋼市嚴峻 期待第4季旺季需求回溫

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（中央社記者賴言曦台北29日電）豐興鋼鐵今天舉辦線上法人說明會；經營團隊表示，歐美市場需求急凍，影響以外銷為主的客戶對條線產品需求；整體而言，鋼鐵市場環境嚴峻，但隨著中國用鋼相關產業9月將進入旺季，期待第4季鋼市能逐步回溫。

豐興第2季營收新台幣108.58億元，季增9%，年增11%；稅後淨利9.05億元，季增3%，年減11%；每股稅後盈餘（EPS）1.56元。

觀察豐興3大主要產品第2季表現，型鋼銷售淨額20.36億元，季減7%，年減3%；條線銷售37.01億元，季增20%，年增2%；鋼筋銷售51.08億元，季增10%，年增26%。

豐興產品銷售量組合方面，今年第2季型鋼占18%，年減2%；條線占28%，年減1%；鋼筋54%，年增3%。

豐興鋼鐵營業一處經理莊文哲表示，今年3、4月鋼市短暫熱絡，但5、6月後受國際景氣影響，以外銷為主的下游客戶接單不佳，對鋼廠採購轉趨保守，導致條線產品衰退幅度大，預估需半年時間逐步恢復熱絡。

莊文哲指出，美國啟動升息，加上中國4、5月封城導致旺季需求沒有釋放，解封後也未見買氣回籠，且俄羅斯對市場投入具價格競爭力的小鋼胚，導致國際廢鋼、鐵礦砂等原料行情跌幅大，為鋼價帶來連環不利影響。

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據世界鋼鐵協會（World Steel Association）最新預測，2022年全球鋼鐵需求成長下修至0.4%，較原先預測的2.2%相差1.8%；莊文哲認為，未來不排除繼續下修，為此各國鋼廠已啟動減產，穩定鋼鐵市場。

展望後市，莊文哲表示，中國鋼鐵產業持續擴大減產，有望降低對國際鋼價的衝擊，且隨著9月將進入中國用鋼相關產業旺季，因此對第4季鋼市仍抱有期待，另外豐興預計第3季有5座廠房將進行歲修，已做好庫存準備，對出貨影響不大。（編輯：翟思嘉）1110729