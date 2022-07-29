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外資出口商拉鋸 新台幣小貶1分收29.938元

2022/7/29 18:28
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（中央社記者蘇思云台北29日電）股匯不同調，台股站上萬五關卡，匯市外資與出口商上演「你丟我撿」，新台幣兌美元今天收盤收29.938元，貶1分，台北及元太外匯市場總成交金額13.89億美元。

美國聯準會（Fed）強勢升息壓力紓緩，美股連續兩個交易日收紅，台股今天由台積電等電子權值股領軍，加權指數終場上揚108.17點，收在15000.07點，成功站上萬五關卡。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣141.84億元。

外匯交易員表示，外資雖然在台股買超，但匯市股利匯出不少，出口商也積極進場拋匯，雙方上演「你丟我撿」，「央行沒什麼進場調節，基本上靠出口商力道就夠」；新台幣兌美元今天開盤價為29.920元，最高29.905元、最低29.965元，最後收29.938元，小貶1分。

外匯交易員表示，美元指數可能還在高位，新台幣短期還是偏弱整理格局，預料央行還是不會希望新台幣貶太快。（編輯：潘羿菁）1110729

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