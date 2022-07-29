宇隆公布9席董事候選名單 伸興提名5席拚過半

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）宇隆將在8月31日召開股東臨時會全面改選董事，今天公布候選人名單，大股東伸興提名5席候選人，包括宇隆現任董事長劉俊昌也以伸興法人股東代表參選。此外，伸興董事長林志誠以及程泰董事長楊德華均入列候選。

精密零件機械加工廠宇隆傍晚新聞稿指出，因應未來集團化目標發展，董事候選人是以組成高度專業經營團隊、資源整合效益最大化、強化公司治理等為主，9席董事陣容中除了伸興董事長林志誠、總經理劉棟樑外，也包括原有宇隆和程泰機械團隊，並邀請3位具備財經、產業、學術背景等專業人士擔任獨立董事。

宇隆指出，這代表伸興、宇隆、程泰三大股東齊心，三強聯手資源灌頂，全力打造多方資源整合，推動宇隆朝更具競爭優勢的精密機械加工集團邁進。

林志誠在新聞稿中表示，未來除了攜手宇隆董事長劉俊昌、程泰董事長楊德華一同協力奮鬥，戮力結合3家公司各自掌握不同的技術、人才、市場、資源等，將宇隆整體營運再創高峰，也計畫在未來將持續增加對宇隆的持股比重，積極創造股東權益最大化的經營成果回饋全體股東。

根據資料，劉俊昌以伸興法人股東代表人參選，此外曾擔任伸興獨立董事的吳智盛，此次也以伸興法人股東代表人參選，曾擔任宇隆監察人、現任宇隆董事的司晴星，也以伸興法人股東代表人參選；伸興在6席候選董事中就提名5席，超過9席董事席次過半。楊德華以弘聚投資公司法人代表人參選。

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宇隆28日也公告，包括楊德華、程泰機械和關係企業亞崴機電及相關投資公司，對宇隆持股從先前的13.21%，再提升至14.37%，從21日起至27日止，再經由集中市場買進方式取得增加70萬1000股。

伸興先前透過公開收購方式取得宇隆21.56%股權，劉俊昌等人參與應賣，劉俊昌、林志誠、楊德華日前共同出席宇隆行星減速機新品發表會，展現宇隆、伸興、程泰三方打造新經營團隊的共識。（編輯：林興盟）1110729