外資買超132億元 加碼台積電聯電及貨櫃三雄

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（中央社記者潘智義台北29日電）受惠美股連兩天收紅，台股連動上漲。外資今天買超新台幣132.03億元，買超前10名包括晶圓代工雙雄台積電、聯電，以及貨櫃三雄長榮、陽明、萬海。

台股今天終場收在15000.07點，上漲108.17點，漲幅0.73%，加計盤後交易成交值約新台幣2274.13億元；週線收紅50.71點、月線收紅174.34點。

三大法人今天合計買超141.84億元，其中外資及陸資買超132.03億元、自營商賣超5.74億元、投信買超15.55億元。

外資買超第1名是聯電的4萬8240張，第2為長榮的3萬9391張、第3是陽明3萬7985張；接下來依序為耿鼎、新光金、中興電、台積電、萬海、堤維西、聯合再生。

外資賣超前10名當中有2檔電子股，分別為賣超第1名力積電5萬6736張、第5的群創；賣超前10名當中有4檔金融股，包括玉山金、中信金、富邦金、國泰金。

另外，外資賣超前10名還包括2檔ETF元大台灣50反1、元大滬深300正2，以及華航、華新。（編輯：楊蘭軒）1110729