台股站上萬五 下週聚焦財報、留意地緣政治

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（中央社記者潘智義台北29日電）美國聯準會（Fed）強勢升息政策可望緩和，美股連兩個交易日收紅，台股今天開高走高，終場順利站上萬五關卡。法人認為，下週台股關注個股財報表現，但地緣政治因素仍需留意。

台股今天終場收在15000.07點，上漲108.17點，漲幅0.73%，加計盤後交易成交值約新台幣2274.13億元；週線收紅50.71點、月線收紅174.34點。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，聯準會7月升息3碼（1碼是0.25個百分點）後，一般預期9月升息2碼，11月升息1碼，12月不升息或升息1碼，並同步宣示這波升息循環告一段落，因此升息對股市的影響可以先不考慮。

黃國偉認為，下週投資人應留意的主要是陸續公布的財報、7月營收，環球晶、世界先進的法人說明會也十分重要。

他說，地緣政治是今年影響股市的重要因素，從俄烏戰事到中美角力，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否訪台受到中國關切，也成影響台股表現的消息面因素，但預期造成股市短暫波動之後，仍將回到基本面。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪指出，台股今天收在15000點之上，台積電收509元，在季線504元之上，只要指數連續3天都收在萬五之上，且台積電也守穩在季線之上，指數有機會再往15500點邁進。

吳文彬補充說明，台股成交量能偏低，人氣不足是大盤走勢強中透弱的主因，但只要權值股續強，美股續揚，台股仍有表現空間。（編輯：楊蘭軒）1110729