土洋聯手大買中鋼 外資終結對台積電連8買

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股今天小跌18.38點，收在14981.69點，外資今天賣超新台幣71億元。外資今天終結對台積電連8買及對中鋼連3賣；投信今天買超台積電創2個多月來單日大量，並連續11個交易日買超中鋼累計近5.5萬張。

鋼鐵、航運等傳產股今天撐盤，加上金融回神，台股終場僅小跌18.38點，收在14981.69點，成交值新台幣1788.46億元，加計盤後為1802.99億元，創下今年單日次低量，僅次於7月11日1752.78億元。

三大法人今天合計賣超41.98億元，其中自營商買超8.11億元，投信買超20.99億元，外資及陸資賣超71.08億元。

在台指期淨部位方面，三大法人今天淨多單減少241口，降至至5267口；其中，外資淨多單增加529口、累計至9497口。

觀察外資今天賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，元大台灣50反1、長榮航、華新為外資前3大狙擊標的，分別遭賣超8.13萬張、3.03萬張、1.51萬張；國泰金、台積電也排名第4和第5，分別遭外資賣超8914張和7028張，外資終結對台積電連8買。

相較之下，面板股群創成為外資今天青睞標的，外資買超群創2.37萬張排名個股第1，國泰智能電動車、新光金、中鋼分別排名第2至第4，外資分別買超1.42萬張、1.18萬張、1.11萬張，外資終結對中鋼連3賣。

投信今天則買超仁寶、第一金、中鋼、英業達、聯電居前5大標的，分別買超3783張、3029張、2925張、2777張、2125張。投信從7月18日迄今，已經連續11個交易日買超中鋼累計達5萬4835張。

投信今天也買超台積電1394張，根據統計，投信今天買超台積電張數是5月25日以來單日最大量。

自營商（自行買賣加避險）今天則買超元大台灣50反1達2.84萬張，是自營買超個股排名第1；賣超中信中國高股息、國泰永續高股息各約2.93萬張和1.36萬張。

觀察外資動向，啟發投顧證券分析師容逸燊今天接受中央社記者電訪分析，外資在台股期貨淨多單仍布局近萬口，上市櫃公司季報陸續公布、加上到8月中期貨結算，預期台股在這段期間，仍可維持多頭走勢。

台股今天量縮創今年次低，新台幣兌美元匯率今天盤中一度跌破30元，終場貶4.2分，收盤收29.98元，市場關注台股資金是否又開始外移。（編輯：張良知）1110801