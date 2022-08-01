新台幣睽違2年多再現3字頭 學者：對物價壓力不悲觀

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（中央社記者蘇思云台北1日電）新台幣今天盤中測試30元關卡，引發輸入性通膨增加疑慮，學者表示，供給面造成的通膨壓力逐步獲得緩解，目前預估即便走貶至31元，對物價壓力也不至於悲觀，台灣當前應該要關切的是，歐美需求放緩影響出口動能。

台股小跌作收，新台幣今天睽違2年多盤中貶破30元關卡，最低一度來到30.008元，不過，最後貶幅收斂收在29.98元。由於台灣今年消費者物價指數（CPI）年增率已經連續4個月逾3%，外界關注新台幣貶值是否可能加劇輸入性通膨壓力。

中央大學台經中心執行長、經濟系教授吳大任告訴中央社記者，美國聯準會（Fed）今年升息腳步又快又猛，累計已升息9碼，台灣今年累計升1.5碼，利差擴大下確實新台幣比較有貶值壓力，進口物價上漲壓力增加，確實對輸入性通膨帶來一點影響。

不過，吳大任表示，對下半年物價「不會太悲觀」，主要有3個原因，第一是因為供給面因素造成的通膨問題，隨著時間拉長其實也會逐漸找到替代管道，例如俄羅斯遭到歐洲國家能源制裁，但漸漸也在亞洲找到其他的出口管道，中國封控逐漸解除，6月工廠也開始復工。

第二，Fed快速升息會導致家庭支出增加，可能排擠其他消費與廠商投資意願，這也可能帶動全球需求下滑，對物價而言有往下的壓力；第三，6月下旬後國際大宗商品價格像是糧食、金屬、原油等產品，價格有逐步下修，評估下半年通膨議題有望逐漸緩解。

吳大任指出，儘管新台幣有一點貶值，但沒到大幅度貶值，評估新台幣在31上下，對下半年物價不會影響太嚴重，台灣下半年要擔心的不是物價，而是歐美需求放緩影響出口動能。

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台經院院長張建一表示，新台幣升貶狀況確實跟外資在台股動向有關，但也在29.95元好一陣子了，短期如果外資有較大匯出，確實新台幣走勢較易受影響，不過，今天新台幣只是盤中測試30元的心理關卡，是否加劇輸入性通膨壓力還要持續觀察後續平均價位，如果都在30元上下影響應該有限。

張建一表示，台灣下半年通膨走勢還是要看能源、國際大宗物資價格等，像是氣候異常、供應鏈是否順暢都可能影響價格是否回落，如果供給面順暢，加上需求下滑，能源價格可能也會下滑。（編輯：潘羿菁）1110801