NCC：3新委員上任 共同優化產業發展環境

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（中央社記者蘇思云台北1日電）NCC今天表示，3名新任NCC委員王正嘉、王怡惠及陳崇樹都在今天上任，任期到2026年7月31日止，3人都具備豐富專業學識或實務經驗，將持續共同優化數位發展趨勢下產業發展的環境。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿表示，3名新委員都具備豐富專業學識或實務經驗，為NCC帶來新氣象，未來委員會將持續展現專業素質與前瞻視野，持續強化跟各部會聯繫與合作，優化數位發展趨勢下產業發展的環境。

新任委員王正嘉，原中正大學法律學系教授，國立台灣大學法律學研究所法學博士，專長為法律領域，包括刑事法、新科技與刑法、刑事法等，曾任律師、中正大學法律學系助理教授、副教授。

NCC指出，新任委員王怡惠，原財團法人台灣經濟研究院副研究員，英國卡帝夫大學管理博士，其專長包括產業經濟、電信政策、競爭政策等，曾任花旗銀行助理副總裁、全球策略管理顧問股份有限公司投資經理。

NCC表示，新任委員陳崇樹，原為NCC主任秘書，為台灣大學電機工程學研究所碩士，其專長屬電信領域，包括通信傳播技術、頻譜管理及通訊傳播監理，曾任NCC射頻與資源管理處長及基礎設施與資通安全處長等職務。

根據NCC資料，3原任委員鄧惟中、孫雅麗及蕭祈宏3人任期都到7月31日屆滿，行政院依NCC組織法第4條第3項規定，考量引進新血及任期交錯等因素，在相關領域遴選提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹3名為新任委員。（編輯：蘇志宗）1110801