唐鳳：AI是輔助式智慧 與人類相輔相成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）行政院政務委員唐鳳今天表示，人工智慧（AI）可理解成輔助式的智慧，不是完全取代人類，與人類是相輔相成。

工研院今天舉辦可信任AI線上國際研討會，聚集國內外AI領域專家探討AI風險管理、可信任的AI系統等議題，吸引超過500位專家參加。

唐鳳應邀出席研討會，唐鳳表示，AI是站在輔助的立場，人類才是主體，兩者相輔相成。有些地方，AI等科技與民主制度正在發生衝突，台灣專注於促進多元合作的數位科技，讓科技與民主一起蓬勃發展。

唐鳳說，希望透過這次研討會交流先進民主國家的AI治理思維，加速AI與可信任AI數位科技發展，實踐2030達到創新、包容、永續的智慧國家目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

研討會邀請到美國國家標準與技術研究院（NIST）資訊技術實驗室幕僚長塔巴希（Elham Tabassi），分享NIST的AI風險管理工具，可在值得信賴的AI模型基礎下，讓AI推理儘量符合公平性、安全性，甚至具備可解釋性。

工研院指出，台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾、台大資工系教授許永真、鴻海研究院執行長李維斌及國家度量衡標準實驗室主任暨工研院量測中心執行長林增耀等人，會中分享可信任AI的發展趨勢，並探討國內外經驗，共同研議台灣接軌全球可信任AI生態系的發展藍圖。（編輯：翟思嘉）1110802