因疫情戶籍遭遷出 可申請恢復自用地價稅率

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（中央社記者張璦台北2日電）地價稅11月開徵，財政部表示，民眾因COVID-19疫情產生跨境困難，導致戶籍遭遷出者，仍可於明年9月22日前檢附證明文件，申請續以較優惠的自用住宅用地稅率千分之2，課徵2021年、2022年地價稅。

財政部指出，一般用地和自用住宅用地的地價稅適用稅率不同，一般用地基本稅率為千分之10，隨著土地所有權人在同一縣市土地地價總額高低，適用稅率從千分之10累進到千分之55。

財政部表示，自用住宅用地稅率則一律適用千分之2課徵，稅率低且不累進；適用此一稅率課徵地價稅，需符合土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦完戶籍登記，無出租或供營業用，及面積限制等3大要件。

地價稅每年開徵一次，繳納期間為每年11月1日至11月30日；在8月31日登載於土地登記簿上的土地所有權人，不論實際擁有土地時間的長短，就是當年度全年的地價稅納稅義務人。

根據財政部賦稅署統計，2021年開徵戶數約867萬戶、年增1.52%，稅額新台幣905億元、微減0.11%。

不過，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擾亂民眾返台時程，且戶籍法規定，出境2年以上，戶籍會遭戶政機關辦理遷出登記，換言之，民眾恐因跨境困難，無法適用較優惠的自用住宅用地稅率。

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考量上述情況，財政部近期發布函釋，原適用自用住宅用地稅率課徵地價稅的土地，設籍人2020年至2021年間因疫情無法回國，戶籍遭遷出，導致不符合前述設籍要件，進而使地價稅改按一般用地稅率課徵者，可在明年9月22日前向土地所在地稽徵機關提出申請，檢附相關文件，經審認核准，2021年、今年地價稅仍可按千分之2稅率課徵。

財政部進一步說明，已按一般用地稅率完納地價稅者，稽徵機關會按千分之2與一般用地稅率計算的差額稅款部分，不加計利息退還納稅義務人。（編輯：黃國倫）1110802