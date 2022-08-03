佐登妮絲30億元打造城堡生技園區 搶攻觀光商機

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）佐登-KY集團總經理陳佳琦表示，佐登妮絲城堡生技園區花了7年時間，斥資新台幣30億元打造，預計在9月下旬公開，搶攻觀光商機，預估將創造每年200萬入園人次，為集團帶來強勁新動能。

佐登今天舉行佐登妮絲城堡生技園區說明會，陳佳琦提到，集團原本選定的地點在大陸長沙，最後決定深耕台灣，策略調整回到台灣獵地，最終落腳嘉義，以結合AI智慧工廠、研發中心、綠建築、商場、歐式景觀莊園的模式登場。

陳佳琦表示，園區占地1.5萬坪，預估將創造每年200萬的入園人次，並為集團在國際上的保養品、生產代工服務提供以往數倍的產品研發、生產製造能力。

陳佳琦預估，佐登妮絲城堡生技園區啟用後，將帶動營收從10月開始一路成長的新動能；此外，在產能完備後，也將瞄準國際大廠代工訂單，預計明、後年開始接單，將為集團成長注入強大成長動能。

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陳佳琦表示，疫情讓美容SPA事業受到衝擊，大陸門市的來店數一度掉了5成，目前已回到85%，逐步恢復中；不過集團在保健食品的開發腳步並未停歇，策略上也持續調整，著重在會員服務。透過生活美容及醫學美容的結合深化服務，位於嘉義的觀光園區加入營運後，將成為亞太最大美容生技園區。

陳佳琦指出，包括生活美容SPA與醫學美容診所的策略合作，並以大健康策略為核心，提供會員關於疫後、日常保養的健康管理服務，線上線下資料融合（Online merge Offline，OMO）的虛實整合的訂閱制服務已經展開，今年電子商務營收成長了42%；而9月開幕的佐登妮絲城堡生技園區將為集團開啟全新的觀光收入。未來在美顏、美體、大健康的三大架構下，目標是成為亞太最大的生醫集團。（編輯：張良知）1110803