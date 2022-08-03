產品組合影響毛利率 長興上半年獲利年減6.28%

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（中央社記者賴言曦台北3日電）長興材料工業上半年需求暢旺，營收創歷年同期新高，但受產品組合變動影響，毛利率年減0.27個百分點，歸屬母公司稅後淨利新台幣17.8億元，年減6.28%，每股稅後盈餘（EPS）1.43元。

長興表示，因應原物料上漲，去年起陸續調漲產品價格，今年上半年需求暢旺，營收達255.49億元，年增4.65%，創歷年同期新高；但在產品組合變動影響下，毛利率略減為22.09%，導致獲利表現低於去年同期。

長興指出，上半年3大事業部門營收占比分別為合成樹脂48.31%、電子材料25.69%及特用材料25.17%；其中，合成樹脂穩定回溫，乾膜光阻出貨受昆山封控及下游需求減緩影響，電子材料營收占比下滑；至於特用材料則維持穩定需求。

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長興表示，第2季雖受中國大陸昆山、大上海地區封控影響，但單季營收仍達131.85億元，季增6.64%；因原料成本穩定，第2季毛利率21.98%，維持首季水準；第2季歸屬母公司稅後淨利8.91億元，季增0.28%，每股盈餘0.72元。

展望後市，長興指出，受外在環境影響，全球通膨及經濟衰退疑慮升溫，市場保守觀望氣氛濃厚；下半年為傳統旺季，長興3大事業部門仍將積極推廣銷售，在原料成本走勢平穩下，持續優化產品組合及經營管理能力，保持獲利穩定。（編輯：張良知）1110803